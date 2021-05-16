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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
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Проснувшийся вулкан выставили на продажу в Исландии

Общество
Проснувшийся вулкан выставили на продажу в Исландии
wikimedia.org  /  Berserkur / CC BY-SA 4.0

Рейкьявик, 16 мая. Участок земли с проснувшимся на нем вулканом Фаградальсфьядль выставили на продажу в Исландии. Продавец получил уже два предложения на покупку.

Продающийся вулкан расположен на территории фермерского хозяйства Храун. Этот участок земли принадлежит семье Гудмундсдоттир. Владельцы решили частично или полностью продать свое владение, когда геологическое образование начало проявлять активность спустя шесть тысяч лет покоя.

Активный Фаградальсфьядль может стать туристической достопримечательностью, полагает семья Гудмундсдоттир. Правительство Исландии не заинтересовалось покупкой вулкана, однако предложило выделить 500 тыс. долларов на инфраструктуру для путешественников на этой территории.

Необычное объявление ранее появилось на популярном российском сервисе в мае 2021 года. Житель Москвы выставил на продажу пасхальный кулич за 10 млн рублей. Автор объявления объяснил такую стоимость выпечки ее «реальной святостью».

исландия вулкан продажа
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