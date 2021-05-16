Проснувшийся вулкан выставили на продажу в Исландии

Рейкьявик, 16 мая. Участок земли с проснувшимся на нем вулканом Фаградальсфьядль выставили на продажу в Исландии. Продавец получил уже два предложения на покупку.

Продающийся вулкан расположен на территории фермерского хозяйства Храун. Этот участок земли принадлежит семье Гудмундсдоттир. Владельцы решили частично или полностью продать свое владение, когда геологическое образование начало проявлять активность спустя шесть тысяч лет покоя.

Активный Фаградальсфьядль может стать туристической достопримечательностью, полагает семья Гудмундсдоттир. Правительство Исландии не заинтересовалось покупкой вулкана, однако предложило выделить 500 тыс. долларов на инфраструктуру для путешественников на этой территории.

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