ВВС Израиля уничтожили дом одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 16 мая. Израильские истребители нанесли удар по дому одного из командиров боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ходе операции израильская авиация уничтожила дом командира батальона Джебалия.

«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Джебалия организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострением конфликта в секторе Газа. Он призвал обе стороны конфликта к сдержанности, а также напомнил, что удары по гражданским объектам нарушают международное право.