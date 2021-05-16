В СПЧ объяснили, почему не стоит возвращать смертную казнь

Москва, 16 мая. Смертная казнь в России еще сильнее ухудшит нездоровье общества, поэтому нужно решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости и агрессии.

По словам члена Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Александра Брода, смертная казнь не является панацеей от всех бед. Это демонстрирует практика в тех государствах, где ее применяют.

«Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом<...>Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», — подчеркнул Брод.

Ранее петербургский живописец Вячеслав Чеботарь заявил, что введение смертной казни в России противоречит православным корням общества страны и живущим в нем идеям уважения и терпимости.