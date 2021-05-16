Грузия раскрыла повестку первого за год визита главы МИД на Украину

Тбилиси, 16 мая. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит Киев с двухдневным официальным визитом. Подробнее о темах для обсуждений рассказали в пресс-службе МИД республики.

Глава ведомства встретится с представителями законодательной и исполнительной власти Украины. Участники затронут тему стратегического партнерства и развития всестороннего сотрудничества. Также они планируют рассмотреть перспективы дальнейшего улучшения отношений между Киевом и Тбилиси.

«Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 16-17 мая с официальным визитом отправится в Киев», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Залкалиани проведет переговоры с коллегами из трех ассоциированных стран с ЕС — Грузии, Молдавии и Украины. Эта поездка стала для министра первой после нормализации отношений между государствами.

Наравне с Украиной грузинские власти стремятся в НАТО. Ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе призвал принять республику в Альянс, поскольку у нее «есть все необходимое для этого».