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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Норкин удивил студию смелым политическим анекдотом про Сталина в Ялте

Общество
Норкин удивил студию смелым политическим анекдотом про Сталина в Ялте
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 16 мая. Ведущий НТВ Андрей Норкин в программе «Место встречи» рассказал политический анекдот о Ялтинской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Тележурналист завершил выпуск «Места встречи» 14 мая традиционным анекдотом. В этот раз Норкин выбрал историю «о дипломатических талантах товарища Сталина». Он уточнил, что анекдот появился во второй половине XX века и включен в серьезные научные работы на тему политического юмора в СССР. Одним из источников, где можно встретить данную шутку, Норкин назвал сборник начала 2000-х годов «Советский политический анекдот».

«История такая. Ялтинская конференция. В Ливадийском дворце ведут переговоры Сталин, Рузвельт и Черчилль. И вдруг в зал влетает шмель. Подлетает к Черчиллю и кусает его. Садится на Рузвельта и тоже его кусает. Затем шмель подлетает к Сталину, делает у него над головой пару кругов и улетает в окошко. Всем смешно и немножечко неловко», - начал Норкин.

«Черчилль ухмыляется и обращается к Сталину: «Скажите, господин верховный главнокомандующий, чем это мы с господином президентом провинились перед этим вашим крымским насекомым?» Сталин вынимает трубку изо рта и говорит: «Да ничем, господин премьер-министр. Просто от вас с господином Рузвельтом так пахнет липой», - завершил анекдот ведущий под смех гостей студии.

Анекдот от Норкина отсылает к конференции в Ялте 4-11 февраля 1945 года с участием лидеров антигитлеровской коалиции – Советского Союза, США и Великобритании. На Ялтинской конференции были обозначены контуры послевоенного мира, а также раздел Германии после разгрома нацистов.

Норкин регулярно рассказывает анекдоты об исторических личностях и действующих политиках. Героями шуток ведущего становятся советские и западные лидеры, но особый интерес у зрителей всегда вызывают анекдоты с упоминанием президента РФ Владимира Путина. Ранее ФАН публиковал десятку лучших анекдотов Норкина о Путине.

сталин норкин анекдот
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