Норкин удивил студию смелым политическим анекдотом про Сталина в Ялте

Москва, 16 мая. Ведущий НТВ Андрей Норкин в программе «Место встречи» рассказал политический анекдот о Ялтинской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Тележурналист завершил выпуск «Места встречи» 14 мая традиционным анекдотом. В этот раз Норкин выбрал историю «о дипломатических талантах товарища Сталина». Он уточнил, что анекдот появился во второй половине XX века и включен в серьезные научные работы на тему политического юмора в СССР. Одним из источников, где можно встретить данную шутку, Норкин назвал сборник начала 2000-х годов «Советский политический анекдот».

«История такая. Ялтинская конференция. В Ливадийском дворце ведут переговоры Сталин, Рузвельт и Черчилль. И вдруг в зал влетает шмель. Подлетает к Черчиллю и кусает его. Садится на Рузвельта и тоже его кусает. Затем шмель подлетает к Сталину, делает у него над головой пару кругов и улетает в окошко. Всем смешно и немножечко неловко», - начал Норкин.

«Черчилль ухмыляется и обращается к Сталину: «Скажите, господин верховный главнокомандующий, чем это мы с господином президентом провинились перед этим вашим крымским насекомым?» Сталин вынимает трубку изо рта и говорит: «Да ничем, господин премьер-министр. Просто от вас с господином Рузвельтом так пахнет липой», - завершил анекдот ведущий под смех гостей студии.

Анекдот от Норкина отсылает к конференции в Ялте 4-11 февраля 1945 года с участием лидеров антигитлеровской коалиции – Советского Союза, США и Великобритании. На Ялтинской конференции были обозначены контуры послевоенного мира, а также раздел Германии после разгрома нацистов.

Норкин регулярно рассказывает анекдоты об исторических личностях и действующих политиках. Героями шуток ведущего становятся советские и западные лидеры, но особый интерес у зрителей всегда вызывают анекдоты с упоминанием президента РФ Владимира Путина. Ранее ФАН публиковал десятку лучших анекдотов Норкина о Путине.