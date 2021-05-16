Правительство РФ утвердило план по снижению потребления табака в стране

Москва, 16 мая. Российские власти утвердили план борьбы с курением в стране на период до 2035 года, говорится в сообщении Министерства здравоохранения РФ.

Меры направлены на снижение спроса на табачные изделия, совершенствование врачебной профилактики курения и достижение национальных целей в области демографии. Правительство поставило отдельную задачу информационно-коммуникационной политики. Также запланированы мероприятия по защите беременных женщин от воздействия табачного дыма и внедрению программы укрепления здоровья, сообщил Минздрав РФ.

Власти решили усилить контроль за соблюдением закона о запрете рекламы никотиносодержащих товаров. Еще одним способом борьбы с курением является переход к упаковке сигарет, большую часть которой занимает информация о вреде потребления табака. Курение считается одной из ведущих причин ранней смерти, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Вдыхание дыма сигарет может сделать человека уязвимым перед сердечной недостаточностью. У пассивных курильщиков риск развития подобных проблем увеличивается на 35%, доказали ученые Медицинской школы Уэйк-Форест.