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16 мая 13:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Правительство РФ утвердило план по снижению потребления табака в стране

Общество
Правительство РФ утвердило план по снижению потребления табака в стране
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Москва, 16 мая. Российские власти утвердили план борьбы с курением в стране на период до 2035 года, говорится в сообщении Министерства здравоохранения РФ.

Меры направлены на снижение спроса на табачные изделия, совершенствование врачебной профилактики курения и достижение национальных целей в области демографии. Правительство поставило отдельную задачу информационно-коммуникационной политики. Также запланированы мероприятия по защите беременных женщин от воздействия табачного дыма и внедрению программы укрепления здоровья, сообщил Минздрав РФ.

Власти решили усилить контроль за соблюдением закона о запрете рекламы никотиносодержащих товаров. Еще одним способом борьбы с курением является переход к упаковке сигарет, большую часть которой занимает информация о вреде потребления табака. Курение считается одной из ведущих причин ранней смерти, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Вдыхание дыма сигарет может сделать человека уязвимым перед сердечной недостаточностью. У пассивных курильщиков риск развития подобных проблем увеличивается на 35%, доказали ученые Медицинской школы Уэйк-Форест.

минздрав курение табак
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