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16 мая 19:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анатолий Вассерман

  /   Обновлено: 16 мая 2021 18:07
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анатолий Вассерман

Вадим Манукян пришел в гости к Анатолию Вассерману в рамках нового проекта ФАН «Давай поговорим», чтобы обсудить с ним большой круг тем. Вместо московской студии разговор состоялся в квартире одного из самых необычных экс-игроков «Что? Где? Когда?».

Когда Анатолий Вассерман пригласил меня в гости для того, чтобы дать мне интервью, я очень заинтересовался этой возможностью. Одно дело видеть его на экране и просто слушать, как ему задают вопросы, подчас довольно бестактные, а другое дело — это расспросить его обо всем самому.

Рад, что мне удалось пообщаться с Вассерманом про его коллекцию книг. А как загорелись глаза, когда он говорил о своей любимой фантастике. Боль в его душе я почувствовал в словах, когда мы вспомнили Одессу его детства и то, что с этим городом происходит сегодня. Вассерман ностальгирует по ушедшим годам юности. Мы поговорили и о том, кто и каким образом влиял на ход Второй мировой войны.

Не обошли мы и историю его съемок в клипе у Ольги Бузовой, его опыт в качестве ведущего в проекте «Вынос мозга», а также участие в шоу «Что было дальше». Разумеется, обсудили уход из телеклуба «Что? Где? Когда?» в 90-х.

Пообщались мы о грядущих парламентских выборах. Детали секретного плана «Преемник» меня буквально потрясли своей проработкой. Ну и затронули мы тему Донбасса, а также поговорили о том, когда же наступит «золотой век России».

Я могу сказать, что побывал у одного из самых необычных людей в России. Да, а еще в финале мне Анатолий Александрович показывал свою обширную коллекцию копий боевого оружия. Часть из этих произведений оружейного искусства со всего мира я подержал в руках. Некоторые экземпляры оказались довольно увесистыми.

выборы донбасс одесса вассерман бузова манукян вадим манукян давай поговорим
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Все новости / Видео / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анатолий Вассерман
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