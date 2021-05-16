«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анатолий Вассерман

Вадим Манукян пришел в гости к Анатолию Вассерману в рамках нового проекта ФАН «Давай поговорим», чтобы обсудить с ним большой круг тем. Вместо московской студии разговор состоялся в квартире одного из самых необычных экс-игроков «Что? Где? Когда?».

Когда Анатолий Вассерман пригласил меня в гости для того, чтобы дать мне интервью, я очень заинтересовался этой возможностью. Одно дело видеть его на экране и просто слушать, как ему задают вопросы, подчас довольно бестактные, а другое дело — это расспросить его обо всем самому.

Рад, что мне удалось пообщаться с Вассерманом про его коллекцию книг. А как загорелись глаза, когда он говорил о своей любимой фантастике. Боль в его душе я почувствовал в словах, когда мы вспомнили Одессу его детства и то, что с этим городом происходит сегодня. Вассерман ностальгирует по ушедшим годам юности. Мы поговорили и о том, кто и каким образом влиял на ход Второй мировой войны.

Не обошли мы и историю его съемок в клипе у Ольги Бузовой, его опыт в качестве ведущего в проекте «Вынос мозга», а также участие в шоу «Что было дальше». Разумеется, обсудили уход из телеклуба «Что? Где? Когда?» в 90-х.

Пообщались мы о грядущих парламентских выборах. Детали секретного плана «Преемник» меня буквально потрясли своей проработкой. Ну и затронули мы тему Донбасса, а также поговорили о том, когда же наступит «золотой век России».

Я могу сказать, что побывал у одного из самых необычных людей в России. Да, а еще в финале мне Анатолий Александрович показывал свою обширную коллекцию копий боевого оружия. Часть из этих произведений оружейного искусства со всего мира я подержал в руках. Некоторые экземпляры оказались довольно увесистыми.