Гидрометцентр Воронежской области объявил штормовое предупреждение из-за жары

Воронеж, 16 мая. Штормовое предупреждение будет действовать на территории Воронежской области из-за аномально жаркой погоды.

Объявление о введении режима сделал региональный гидрометцентр. Штормовое принуждение объявили сразу на несколько дней — с 15:00 16 мая и до 18 мая. Причиной стало значительное повышение температуры воздуха. Столбики термометров показали на семь градусов выше установленной нормы.

Резкое изменение климатических условий значительно увеличивает риски лесных и ландшафтных пожаров. Сейчас на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим, напомнили в местном отделении МЧС.

В начале следующей рабочей недели жара прогнозируется в ряде регионов Центральной России. Спустя время погодные условия вернутся к установленной климатической норме, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.