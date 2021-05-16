Стало известно, сколько заплатят звезды за разглашение деталей съемок ток-шоу

Москва, 16 мая. Звезды шоу-бизнеса перед походом в любую популярную программу подписывают контракт с телевизионщиками, по которому должны соблюдать определенные условия.

Знаменитости нередко получают денежные вознаграждения за появления в скандальных ток-шоу. Однако денег за свои душещипательные откровения они могут лишиться, да еще и отдать свои в виде штрафа, если нарушат условия контракта. По соглашению, звезды не могут ничего и никому рассказывать о деталях съемок. До выхода выпуска в эфир участникам ток-шоу даже запрещено озвучивать тему передачи.

В игровых программах нельзя раскрывать промежуточные и финальные результаты, любые сценарные моменты, а также размеры гонораров. Так, красавицам из шоу «Холостяк» запрещены событийные публикации в соцсетях, иначе их ждет штраф 200–300 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Девушкам приходится держать язык за зубами, ведь за разглашение итогов до эфира им грозят штрафные санкции в размере 5 миллионов рублей. Бывают и «особые условия» неразглашения. К примеру, если участник шоу в эфире получает солидный приз, а на самом деле это эффектный ход для зрителя. Рассказывать об этом строго запрещают.

Создателям шоу «Маска» пришлось просто обложить участников проекта штрафами, чтобы не допустить утечку информации. За разглашение имени артиста, чью личность рассекретят в ближайшем выпуске, грозил штраф — 2 миллиона рублей. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что для него создатели проекта увеличили размер штрафных санкций, ведь его супруга, певица Валерия, сидела в жюри.