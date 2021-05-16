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16 мая 12:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Стало известно, сколько заплатят звезды за разглашение деталей съемок ток-шоу

Шоу-бизнес
Стало известно, сколько заплатят звезды за разглашение деталей съемок ток-шоу
Pr Scr youtube.com/  /  PustGovoryat

Москва, 16 мая. Звезды шоу-бизнеса перед походом в любую популярную программу подписывают контракт с телевизионщиками, по которому должны соблюдать определенные условия.

Знаменитости нередко получают денежные вознаграждения за появления в скандальных ток-шоу. Однако денег за свои душещипательные откровения они могут лишиться, да еще и отдать свои в виде штрафа, если нарушат условия контракта. По соглашению, звезды не могут ничего и никому рассказывать о деталях съемок. До выхода выпуска в эфир участникам ток-шоу даже запрещено озвучивать тему передачи.

В игровых программах нельзя раскрывать промежуточные и финальные результаты, любые сценарные моменты, а также размеры гонораров. Так, красавицам из шоу «Холостяк» запрещены событийные публикации в соцсетях, иначе их ждет штраф 200–300 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Девушкам приходится держать язык за зубами, ведь за разглашение итогов до эфира им грозят штрафные санкции в размере 5 миллионов рублей. Бывают и «особые условия» неразглашения. К примеру, если участник шоу в эфире получает солидный приз, а на самом деле это эффектный ход для зрителя. Рассказывать об этом строго запрещают.

Создателям шоу «Маска» пришлось просто обложить участников проекта штрафами, чтобы не допустить утечку информации. За разглашение имени артиста, чью личность рассекретят в ближайшем выпуске, грозил штраф — 2 миллиона рублей. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что для него создатели проекта увеличили размер штрафных санкций, ведь его супруга, певица Валерия, сидела в жюри.

телевидение малахов ток-шоу
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