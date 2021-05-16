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16 мая 14:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Весь мир
Талибы обвиняют террористов ИГ в последних терактах в Афганистане
14:25
Общество
Перечислены основные побочные эффекты переизбытка воды в организме
14:22
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала совместное фото с Добронравовым
14:20
Экономика
Аналитик Коган перечислил главные тенденции на рынке продовольствия
14:20
Политика
Коллективный Шендерович и слезинка палестинского ребенка. Колонка Голоса Мордора
14:19
Происшествия
Пенсионерка в Кировске сбежала в тапочках из пансионата на школьный стадион
14:18
Общество
Министр образования Дагестана выступил против вооруженной охраны в школах
14:18
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попросила российское гражданство
14:17
Политика
В США назвали имя «ужасной женщины» за спиной Джо Байдена
14:15
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки
14:15
Политика
В Великобритании назначили спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств
14:15
Армия
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Газе увеличилось до 181 человека
14:13
Общество
Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья
14:06
Весь мир
Российская премьера фильма «Турист» о ЦАР состоится 19 мая
14:05
Шоу-бизнес
Актер Гела Месхи намекнул на воссоединение с Екатериной Климовой
14:03
Общество
Онищенко раскритиковал Малышеву после заявления о защитных масках
14:02
Весь мир
Тунис проведет переговоры с МВФ о получении четырех миллиардов долларов
14:02
Политика
Бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве
13:56
Происшествия
Осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера этапировали в колонию
13:55
Весь мир
Арабский валютный фонд предсказал рост экономики Ливии в 2021 и 2022 годах
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Ростовская фирма обманула Росгвардию на 2,5 млн рублей

Общество
Ростовская фирма обманула Росгвардию на 2,5 млн рублей
Михаил Токиаков  / 

Ростов-на-Дону, 16 мая. Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтракта на техобслуживание катеров Росгвардии.

Фигурантом дела выступила одна из ростовских судоремонтных компаний, которая присвоила себе 2,5 млн рублей, выделенных на обслуживание плавающих средств росгвардейцев.

В 2019 году с компанией ООО «ЯхтМоторДон» был заключен государственный контракт на сервисное обслуживание катеров береговой охраны. Через некоторое время представители фирмы предоставили документы и убедили комиссию, что все работы выполнены качественно, а главное, в срок. После чего и получили оплату.

Однако во время проверки сотрудники Южной Военной прокуратуры выявили недоработки.

«Должностные лица указанной коммерческой организации, путем обмана членов комиссии воинской части, на основании изготовленных фиктивных документов об объеме выполненных работ и стоимости использованных запасных частей, незаконно получили в качестве оплаты бюджетные средства в размере 2,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

В настоящее время проходит доследственная проверка, на основании которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что из ростовских аптек после рейдов Росздравнадзора, изъяли фальшивые тесты на коронавирус.

росгвардия ростов-на-дону мошенничество катер военная прокуратура
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