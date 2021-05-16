Ростовская фирма обманула Росгвардию на 2,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, 16 мая. Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтракта на техобслуживание катеров Росгвардии.

Фигурантом дела выступила одна из ростовских судоремонтных компаний, которая присвоила себе 2,5 млн рублей, выделенных на обслуживание плавающих средств росгвардейцев.

В 2019 году с компанией ООО «ЯхтМоторДон» был заключен государственный контракт на сервисное обслуживание катеров береговой охраны. Через некоторое время представители фирмы предоставили документы и убедили комиссию, что все работы выполнены качественно, а главное, в срок. После чего и получили оплату.

Однако во время проверки сотрудники Южной Военной прокуратуры выявили недоработки.

«Должностные лица указанной коммерческой организации, путем обмана членов комиссии воинской части, на основании изготовленных фиктивных документов об объеме выполненных работ и стоимости использованных запасных частей, незаконно получили в качестве оплаты бюджетные средства в размере 2,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

В настоящее время проходит доследственная проверка, на основании которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что из ростовских аптек после рейдов Росздравнадзора, изъяли фальшивые тесты на коронавирус.