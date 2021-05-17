Предупрежден — значит вооружен: ФАН о распространенных видах мошенничества

В век технологий дистанционное мошенничество распространилось с немыслимой скоростью, и теперь все наши конфиденциальные данные могут в любой момент оказаться в руках мошенников.

Чтобы не стать жертвой и не оказаться у разбитого корыта, читайте о самых распространенных схемах мошенничества на сегодняшний день в материале ФАН.

WhatsApp

С 15 мая этого года в силу вступили новые правила конфиденциальности в WhatsApp: теперь регистрационные данные пользователя будут автоматически передаваться в материнскую компанию Facebook. Те, кто не принимает нововведения, будут ограничены в некоторых возможностях.

Аккаунт тех, кто не согласен с новой политикой, будет удален, но не сразу. Сначала они смогут только получать уведомления и принимать входящие звонки, то есть читать и отправлять сообщения нельзя.

Все это вызвало массу негодования в Сети, а тех, кто все же остался с мессенджером, ожидали дистанционные мошенники, которые решили заработать на сложившейся ситуации.

За несколько дней до вступления в силу новых правил конфиденциальности пользователям WhatsApp приходили сообщения с информацией, что с 15 мая мессенджер станет платным. В тексте также была предложена альтернатива для тех, кто не хочет платить: переслать данную информацию десяти контактам, причем каждое СМС стоило 0,01 евро.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

СМС-сообщения от имени банка

Чаще всего пользователи различных банковских карт становятся жертвами мошенничества именно из-за СМС. Когда человек видит, что сообщение пришло именно от банка (указывается название банка), он считает это достоверной информацией.

Так, мошенники посылают СМС о блокировке карты, а рядом пишут номер телефона, чтобы ее разблокировать. Люди, будучи испуганными, звонят и получают совет подойти к банкомату и совершить какие-либо действия или просто продиктовать номер карты. Делать этого ни в коем случае нельзя, лучше сразу же звонить по официальному номеру вашего банка. То же самое необходимо делать, когда вас просят перейти по ссылке, которая указана в отправленном аферистами СМС.

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Короткий звонок с неизвестного номера

Один из самых распространенных видов мошенничества — это звонок на телефон, который длится совсем недолго. Тем самым злоумышленник ждет от вас ответных действий: у многих людей пробуждается любопытство, а кто-то действительно ждет важный звонок. В итоге человек перезванивает на незнакомый номер.

Все номера мошенников платные, поэтому, когда вы перезваниваете, с вашего счета автоматически могут списать немаленькую сумму. Чтобы не попасться на такую уловку, проверьте номер телефона в интернете. Если он принадлежит какой-то компании, поисковик сразу это покажет, а номерами мошенников делятся другие пользователи в Сети.

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Вакцинация от COVID-19 на дому

Одна из самых новых ловушек мошенников — когда они приходят к людям домой и предлагают вакцинироваться от коронавируса. Такие инциденты уже произошли в Москве с пожилыми людьми.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов объяснил, что без вызова врачи и медсестры не придут к вам домой. Если вдруг такое предложение поступает — верить нельзя, поскольку медицинские учреждения не предлагают сделать прививку на дому — таким занимаются только мошенники.

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Как не стать жертвой мошенничества

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, нужно знать несколько простых правил:

Никогда не сообщайте данные своих банковских карт по телефону, поскольку сотрудники вашего банка их знают. Если с вашей карты действительно совершаются подозрительные действия — она автоматически блокируется. При поступлении звонка от якобы сотрудника банка не нужно сообщать какие-либо данные о себе. Все переговоры необходимо вести только путем личного посещения банковского отделения или самостоятельного звонка на официальный номер. Совершайте онлайн-покупки исключительно на проверенных сайтах (читайте отзывы). Следует игнорировать все ссылки и файлы, которые приходят на почту.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Ранее стало известно, что мошенники получают доступ к личным данным жертв через фишинговые сайты, обещая доходы от инвестиций в проекты крупных компаний.