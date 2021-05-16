Ураган оставил без электричества сотни городов и сел Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 мая. Последствия урагана с дождем и градом устраняют в области. Без электричества остались сотни городов и сел.

«15 мая в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области поступали сообщения о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, местами ливни, град, отдельные порывы ветра 18-23 метров в секунду, произошли аварийные отключения электроснабжения в 462-х населенных пунктах 18-ти муниципальных образованиях», — сообщили в региональном МЧС.

Уже к 4:00 утра воскресенья без электричества оставались 217 городов и сел. В области зафиксирован один случай отключения газа. На водопроводе произошла 21 авария.

По информации региональных СМИ, ураган сорвал крыши с нескольких десятков нижегородских домов и повалил сотни деревьев.

Ранее ФАН писал о последствиях урагана в Москве. В результате сильного ветра упали 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля.