Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику

Даже при переходе США и Европы на зеленую энергетику Россия может остаться ключевым поставщиком энергоресурсов, включая так называемый «синий» водород на основе природного газа. Такую возможность в интервью ФАН допустил аналитик Международного агентства энергетической информации и бизнес-аналитики Rystad Energy с головным офисом в норвежском Осло Оле Хвальбе.

«Синий» водород может стать переходным видом топлива при внедрении массового использования «зеленого» водорода, получаемого на основе электролиза воды. Обеспечить производство последнего в достаточном количестве сегодня не представляется возможным.

«ЕС, вероятно, разрешит использовать «синий» водород до тех пор, пока «зеленый» водород не будет доступен в достаточных количествах. Следовательно, точный объем спроса трудно оценить, [он] будет зависеть от правил, которые будут приняты», — пояснил Хвальбе.

Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе существуют риски развития индустрии «синего» водорода из-за возможного введения Европой запрета на него. В качестве примера собеседник Федерального агентства новостей привел сталелитейный завод в Гамбурге.

«Он был создан для производства стали на основе водорода из голубых источников, потому что на сегодня нет «зеленого» водорода в достаточных количествах. Взглянув на некоторые цифры, мы видим, что годовая мощность завода составляет 100 000 тонн стали, что означает потребность в 6000 тонн «голубого» водорода в год», — рассказал представитель аналитического агентства.

Оле Хвальбе поделился предположениями представителей этого предприятия о том, что к 2030 году использование «голубого» водорода будет оставаться актуальным до тех пор, пока не будет доступно большое количество «зеленого» водорода. Норвежский эксперт отметил, что его агентство разделяет эту точку зрения, признав таким образом низкие шансы Европы полностью отказаться от российского газа даже при попытке перехода на водородное топливо.

Ранее коллега Хвальбе — глава подразделения рынков газа и электроэнергии агентства — в интервью ФАН заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Германии и позволит снизить риски поставок за счет отказа от транзита через третьи страны. Он не согласился с доводами немецких экологов, подавших иск против строительства «СП-2», которые заявили, что существующей в Германии инфраструктуры достаточно для надежных поставок газа.