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16 мая 12:59
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новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
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12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
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Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику

Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
pixabay.com  /  272447

Даже при переходе США и Европы на зеленую энергетику Россия может остаться ключевым поставщиком энергоресурсов, включая так называемый «синий» водород на основе природного газа. Такую возможность в интервью ФАН допустил аналитик Международного агентства энергетической информации и бизнес-аналитики Rystad Energy с головным офисом в норвежском Осло Оле Хвальбе.

«Синий» водород может стать переходным видом топлива при внедрении массового использования «зеленого» водорода, получаемого на основе электролиза воды. Обеспечить производство последнего в достаточном количестве сегодня не представляется возможным. 

«ЕС, вероятно, разрешит использовать «синий» водород до тех пор, пока «зеленый» водород не будет доступен в достаточных количествах. Следовательно, точный объем спроса трудно оценить, [он] будет зависеть от правил, которые будут приняты», — пояснил Хвальбе.

Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе существуют риски развития индустрии «синего» водорода из-за возможного введения Европой запрета на него. В качестве примера собеседник Федерального агентства новостей привел сталелитейный завод в Гамбурге.

«Он был создан для производства стали на основе водорода из голубых источников, потому что на сегодня нет «зеленого» водорода в достаточных количествах. Взглянув на некоторые цифры, мы видим, что годовая мощность завода составляет 100 000 тонн стали, что означает потребность в 6000 тонн «голубого» водорода в год», — рассказал представитель аналитического агентства.

Оле Хвальбе поделился предположениями представителей этого предприятия о том, что к 2030 году использование «голубого» водорода будет оставаться актуальным до тех пор, пока не будет доступно большое количество «зеленого» водорода. Норвежский эксперт отметил, что его агентство разделяет эту точку зрения, признав таким образом низкие шансы Европы полностью отказаться от российского газа даже при попытке перехода на водородное топливо. 

Ранее коллега Хвальбе — глава подразделения рынков газа и электроэнергии агентства — в интервью ФАН заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Германии и позволит снизить риски поставок за счет отказа от транзита через третьи страны. Он не согласился с доводами немецких экологов, подавших иск против строительства «СП-2», которые заявили, что существующей в Германии инфраструктуры достаточно для надежных поставок газа.

энергетика зеленый водород синий водород
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Все новости / Экономика / Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
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