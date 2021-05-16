Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными

Москва, 16 мая. Единая информационная платформа национальной системы управления данными будет запущена в России до конца года. Об этом сообщили представители кабинета министров.

В пресс-релизе сказано, что указанная платформа будет включать в себя данные из государственных систем, баз и реестров. Это позволит улучшить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также проконтролировать актуальность и достоверность информации.

Как стало известно ранее, правительство хочет ввести поправки в Налоговый кодекс России для участников финрынка.