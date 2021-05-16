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16 мая 11:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
Все новости

Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера

Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 мая. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров не выдержал критики в адрес своего друга, рэпера Давида Манукяна, которого высмеяли за вокальные способности.

Карьера Манукяна быстро пошла в гору после того, как он закрутил роман с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Рэпер даже записал совместный трек с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Многие решили, что именно Бузова уговорила именитого артиста исполнить песню дуэтом с неизвестным тогда Давой. Сам Киркоров утверждает, что разглядел огромный потенциал Манукяна, поэтому и согласился на сотрудничество.

После разрыва с Бузовой Дава не лишился дружеской поддержки поп-короля. Звезда эстрады всячески поддерживает и опекает рэпера, а, кроме того, активно защищает его от нападок хейтеров. Недавно шоумен Владимир Маркони в программе «Я вижу твой голос» едко раскритиковал вокальные данные Манукяна и намекнул, что у него совсем нет таланта.

«Не трогайте Даву! Ему итак от Бузовой досталось», — встал на защиту Давы Киркоров.

Эмоциональное заявление Киркорова вызвало бурный смех и аплодисменты в студии. Однако Манукяну действительно пришлось очень тяжело после обвинений экс-возлюбленной в изменах и рукоприкладстве. Бузова не сдерживала своего гнева и на всю многомиллионную аудиторию оскорбляла рэпера. Она даже призвала пользователей Сети отписываться от Давы и оставлять ему плохие комментарии.

Сам Манукян, судя по всему, не держит обиды на певицу. Недавно рэпер опубликовал новый ролик, исходя из сюжета которого поклонники предположили, что он навещал в больнице прооперированную Бузову.

киркоров бузова манукян
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