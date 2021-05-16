Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера

Москва, 16 мая. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров не выдержал критики в адрес своего друга, рэпера Давида Манукяна, которого высмеяли за вокальные способности.

Карьера Манукяна быстро пошла в гору после того, как он закрутил роман с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Рэпер даже записал совместный трек с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Многие решили, что именно Бузова уговорила именитого артиста исполнить песню дуэтом с неизвестным тогда Давой. Сам Киркоров утверждает, что разглядел огромный потенциал Манукяна, поэтому и согласился на сотрудничество.

После разрыва с Бузовой Дава не лишился дружеской поддержки поп-короля. Звезда эстрады всячески поддерживает и опекает рэпера, а, кроме того, активно защищает его от нападок хейтеров. Недавно шоумен Владимир Маркони в программе «Я вижу твой голос» едко раскритиковал вокальные данные Манукяна и намекнул, что у него совсем нет таланта.

«Не трогайте Даву! Ему итак от Бузовой досталось», — встал на защиту Давы Киркоров.

Эмоциональное заявление Киркорова вызвало бурный смех и аплодисменты в студии. Однако Манукяну действительно пришлось очень тяжело после обвинений экс-возлюбленной в изменах и рукоприкладстве. Бузова не сдерживала своего гнева и на всю многомиллионную аудиторию оскорбляла рэпера. Она даже призвала пользователей Сети отписываться от Давы и оставлять ему плохие комментарии.

Сам Манукян, судя по всему, не держит обиды на певицу. Недавно рэпер опубликовал новый ролик, исходя из сюжета которого поклонники предположили, что он навещал в больнице прооперированную Бузову.