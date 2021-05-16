Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным

Москва, 16 мая. Актриса и певица Анастасия Макеева поделилась с поклонниками некоторыми деталями подготовки к своей свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым.

Знаменитость опубликовала снимки с возлюбленным, сделанные в танцевальном зале, на своей странице в Instagram. Макеева рассказала, что до их бракосочетания осталось совсем немного, поэтому они оттачивают свадебный танец.

«Ромэо, конечно, смущается, и танцы не его конек, как говорит он», — написала актриса.

По словам певицы, хореограф поставила им не самый простой свадебный танец, однако жених успешно справился с задачей. Мальков освоил движения за два дня, чем вызвал гордость Макеевой. Многие подписчики актрисы оставили в комментариях комплименты ей и ее возлюбленному.

«Вы похожи, должны быть счастливы»; «Настя, сколько жизни, любви в ваших постах бурлит и льется через край! Это так здорово! Счастья вам!!!»; «Красивая пара, видно, что счастливы вместе!!!» — восхитились пользователи Instagram.

Из-за отношений с Мальковым певица столкнулась с массой негатива, поскольку ради нее бизнесмен ушел из семьи с четырьмя детьми. Макеева подчеркивала при этом, что не считает себя разлучницей.