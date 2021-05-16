«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp

Москва, 16 мая. Мошенники воспользовались изменением политики в мессенджере WhatsApp. Они рассылают пользователям «письма счастья».

В них говорится, что WhatsApp превратится в платный ресурс, если пользователи не выполнят условия злоумышленников. Новые правила конфиденциальности мессенджера вступили в силу 15 мая. Теперь в материнскую компанию Facebook будут поступать регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугам.

Принятие новых правил работы с мессенджером несет в себе некоторые риски, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Facebook хочет максимально монетизировать имеющуюся у него информацию о пользователях.