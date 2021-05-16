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16 мая 11:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
Все новости

Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки

Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Мале, 16 мая. Жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова показала видео с детьми, поедающими попкорн прямо с беговой дорожки спортзала.

Звездное семейство отправилось на очередные каникулы на Мальдивы. Джиган и Самойлова сняли огромную виллу, на которой есть практически все, что можно себе представить: собственный ресторан, бассейн, вилла для детей, спа-центр и спортзал.

Несмотря на отпуск, супруга рэпера старается поддерживать себя в форме, поэтому проводит время на тренажерах. Самойлова отметила в Instagram Stories, что за время каникул пропустила всего один тренировочный день. Блогер посетила спортзал вместе с дочерьми, однако дети, похоже, пришли туда вовсе не ради физических упражнений.

«Потом занимались очень важными делами», — написала модель, рассказывая о завершении тренировки.

Самойлова показала на видео, как ее дочери едят попкорн прям с движущейся беговой дорожки. Девочки смешно открывали рты, пытаясь поймать попкорн, чем развеселили свою мать. Одна из дочерей блогера даже случайно облизала дорожку.

Модель ранее заинтриговала поклонников, объявив о предстоящей свадьбе с Джиганом. Похоже, супруги хотят устроить символическую церемонию бракосочетания на Мальдивах.

самойлова звезды джиган
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Все новости / Шоу-бизнес / Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
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