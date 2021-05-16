Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки

Мале, 16 мая. Жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова показала видео с детьми, поедающими попкорн прямо с беговой дорожки спортзала.

Звездное семейство отправилось на очередные каникулы на Мальдивы. Джиган и Самойлова сняли огромную виллу, на которой есть практически все, что можно себе представить: собственный ресторан, бассейн, вилла для детей, спа-центр и спортзал.

Несмотря на отпуск, супруга рэпера старается поддерживать себя в форме, поэтому проводит время на тренажерах. Самойлова отметила в Instagram Stories, что за время каникул пропустила всего один тренировочный день. Блогер посетила спортзал вместе с дочерьми, однако дети, похоже, пришли туда вовсе не ради физических упражнений.

«Потом занимались очень важными делами», — написала модель, рассказывая о завершении тренировки.

Самойлова показала на видео, как ее дочери едят попкорн прям с движущейся беговой дорожки. Девочки смешно открывали рты, пытаясь поймать попкорн, чем развеселили свою мать. Одна из дочерей блогера даже случайно облизала дорожку.

Модель ранее заинтриговала поклонников, объявив о предстоящей свадьбе с Джиганом. Похоже, супруги хотят устроить символическую церемонию бракосочетания на Мальдивах.