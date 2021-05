В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины

Вашингтон, 16 мая. В крупных городах Америки прошли митинги в поддержку Палестины из-за вооруженного конфликта в секторе Газа. Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Филадельфии, Сан-Диего, Далласа, Сан-Франциско, Портленда и других крупных мегаполисов.

"Free Palestine" rallies have taken place in several major cities, including Washington, London, Montreal and Sydney. https://t.co/vosxgeqmj0 — HuffPost (@HuffPost) May 15, 2021

Среди митингующих было много как палестинцев, так и сочувствующих им. Люди выходили с плакатами «Свободная Палестина», «Жизни палестинцев имеют значение» и «Спасите Шейха Джарра» (район, который на протяжении многих лет считается центром еврейско-арабской напряженности. — Прим ред.). Участники шествия скандировали «От реки до моря Палестина будет свободной» и другие лозунги.

В Нью-Йорке огромные толпы прошли маршем по Бруклину. К митингующим присоединилась известная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид.

Dozens of Palestinian flags and at least a couple hundred protesters at 16th and Valencia, in support of #FreePalestine. pic.twitter.com/k0RAJP8SxF — Caron (@caroncreighton) May 15, 2021

Hundreds here in #SanDiego are marching in solidarity with #Palestine currently. This is the without a doubt the largest march in the county since Summer 2020.#FreePalestine #SheikhJarrah #PalestineUnderAttack #GazaUnderAttack pic.twitter.com/IvWxRCL9ed — The Activated Podcast (@TheActivatedPod) May 15, 2021

A rally in solidarity with Palestinians has begun in Portland, Oregon.



Several hundred people gave gathered downtown to show support for the occupied territories. #portland #solidarity #palestine pic.twitter.com/aqxgvP14mW — Maranie R. Staab (@MaranieRae) May 15, 2021

Демонстрации в поддержку палестинцев 15 мая прошли и в ряде европейских городов.

Конфликт между арабами Израиля и официальными властями вспыхнул с новой силой 10 мая, когда суд постановил конфисковать дома палестинских семей, проживающих в одном из районов Восточного Иерусалима. Уличные беспорядки переросли в вооруженные столкновения, сопровождающиеся ракетными ударами с обеих сторон, что привело к гибели десятков мирных граждан.