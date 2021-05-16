Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая

Москва, 16 мая. Российские врачи подтвердили 8554 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в 84 регионах России. Почти 16% пациентов не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,9 млн россиян с начала 2020 года. Из них 4,4 млн пациентов уже вылечились от заболевания.