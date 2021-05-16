Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом

Москва, 16 мая. Постковидный синдром возникает у 30-60% вылечившихся от COVID-19 пациентов вне зависимости от пола и возраста, рассказала терапевт Любовь Дулова.

Боли и ломота в мышцах и суставах, одышка и повышенная утомляемость считаются основными постковидными симптомами. Многие пациенты также жалуются на тревожность, астению и постоянную слабость. Жалобы на такие симптомы поступают от людей любого возраста, обратила внимание врач.

Контроль за уровнем кислорода и ритмом сердца считаются главными рекомендациями для пациентов с посткоронавирусным синдромом. Также необходимо совместно с врачом оценить риск тромбозов, посоветовала Дулова в комментарии «Российской газете».

Повышенная утомляемость, одышка и спутанность сознания чаще всего бывают у переболевших коронавирусом женщин старше 40 лет. Затрудненное дыхание у них наблюдается в семь раз чаще, чем у мужчин.