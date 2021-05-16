Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом

Белгород, 16 мая. Смертельная авария произошла в поселке Новосадовый. Мальчик ехал на квадроцикле вместе с отцом, после чего они попали в ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль BMW и квадроцикл столкнулись в переулке Молодежный в Белгородском районе. Об аварии сразу же сообщили в службу спасения.

На место происшествия выехали спасатели, автоинспекторы и бригада скорой помощи. Жизнь ребенка спасти не удалось. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее 12-летний ребенок погиб и три человека получили травмы во время дорожной аварии в Курганской области. Грузовик врезался в легковую машину на трассе «Иртыш», сообщало Федеральное агентство новостей.