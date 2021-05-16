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11:30
Экономика
Эксперт Чоу назвал причины украинского энергокризиса
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
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Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа

  /   Обновлено: 16 мая 2021 11:19
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
Народные новости России  /  Михаил Прокофьев

Новосибирк, 16 мая. Врачи госпитализировали выпавшего из окна ребенка в тяжелом состоянии. Медики прилагают все усилия для спасения пострадавшего.

Следственный комитет организовал проверку после падения ребенка с высоты седьмого этажа. По данным ФАН, в настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ряд серьезных травм: ушибы, переломы, сотрясение мозга. Семья, в которой воспитывается ребенок, считается благополучной и не числится в базах надзорных органов.

Инцидент произошел 12 мая в Октябрьском районе Новосибирска. Ребенок был дома с матерью, которая в момент происшествия находилась в другой комнате. Мальчик вышел на незастекленный балкон и выпал с седьмого этажа. СК проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

В центре Волгограда ребенок выпал из окна четвертого этажа. Ему удалось выжить, несмотря на характер инцидента, сообщал ФАН.

ребенок окно выпал
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Все новости / Происшествия / Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
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