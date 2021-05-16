Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа

Новосибирк, 16 мая. Врачи госпитализировали выпавшего из окна ребенка в тяжелом состоянии. Медики прилагают все усилия для спасения пострадавшего.

Следственный комитет организовал проверку после падения ребенка с высоты седьмого этажа. По данным ФАН, в настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ряд серьезных травм: ушибы, переломы, сотрясение мозга. Семья, в которой воспитывается ребенок, считается благополучной и не числится в базах надзорных органов.

Инцидент произошел 12 мая в Октябрьском районе Новосибирска. Ребенок был дома с матерью, которая в момент происшествия находилась в другой комнате. Мальчик вышел на незастекленный балкон и выпал с седьмого этажа. СК проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

В центре Волгограда ребенок выпал из окна четвертого этажа. Ему удалось выжить, несмотря на характер инцидента, сообщал ФАН.