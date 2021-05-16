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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Экономика
Эксперт Чоу назвал причины украинского энергокризиса
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
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Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
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Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году

Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
youtube.com  /  Prt Scr pro auto novinki

Москва, 16 мая. Автолюбители из России отдали предпочтение китайскому кроссоверу от Haval в январе-марте 2021 года.

Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), объем продаж китайского кроссовера достиг 4413 экземпляров в течение первых четырех месяцев этого года. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Представители организации отмечают, что второе место в рейтинге по популярности китайских автомобилей в России занял Chery Tiggo 7 Pro, который был куплен 4317 раз. Бронзовая медаль в этом списке досталась Chery Tiggo 4, который предпочли 3422 россиянина. Среди других часто приобретаемых автомобилей из КНР — Haval F7x (2943 проданных машины) и Geely Coolray с результатом в 2554 реализованных модели.

Общее количество проданных на территории Российской Федерации китайских автомобилей достигло 27 854 экземпляров, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода за 2020 год. Апрельские продажи этого года выросли в 5,6 раза — жители России приобрели 8873 машины из Поднебесной.

Автомобилестроительная компания Haval также недавно решила доработать свой кроссовер под названием Jolion, снабдив его полноценным полным приводом.

кроссовер haval f7 китайские автомобили лидер продаж
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Все новости / Экономика / Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
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