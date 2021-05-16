Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году

Москва, 16 мая. Автолюбители из России отдали предпочтение китайскому кроссоверу от Haval в январе-марте 2021 года.

Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), объем продаж китайского кроссовера достиг 4413 экземпляров в течение первых четырех месяцев этого года. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Представители организации отмечают, что второе место в рейтинге по популярности китайских автомобилей в России занял Chery Tiggo 7 Pro, который был куплен 4317 раз. Бронзовая медаль в этом списке досталась Chery Tiggo 4, который предпочли 3422 россиянина. Среди других часто приобретаемых автомобилей из КНР — Haval F7x (2943 проданных машины) и Geely Coolray с результатом в 2554 реализованных модели.

Общее количество проданных на территории Российской Федерации китайских автомобилей достигло 27 854 экземпляров, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода за 2020 год. Апрельские продажи этого года выросли в 5,6 раза — жители России приобрели 8873 машины из Поднебесной.

Автомобилестроительная компания Haval также недавно решила доработать свой кроссовер под названием Jolion, снабдив его полноценным полным приводом.