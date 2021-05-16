Вильнюс, 16 мая. Литва сделала ставку на интеграцию с Евросоюзом и отказалась от советского наследия. В результате страна осталась практически без народного хозяйства.

Русофобия стала главным «экспортным продуктом» для государств Балтии, отмечают аналитики. Теперь правительствам приходится пожинать плоды своей деятельности, направленной на установление связей с ЕС.

В Литве признают, что им дорого обходятся нападки на Россию. Член комитета иностранных дел Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис выступил с комментарием по этому поводу. Во время одной из пресс-конференций в Киеве он рассказал, что проводимая против России политика обходится стране «в копеечку». Удар пришелся по одной из важнейших сфер экономики страны — транзиту грузов.

Зингерис отметил, что Белоруссия решила убрать грузовые потоки в порт Клайпеды, через который проходила треть всех белорусских перевозок. Это нанесло удар по экономике Литвы.

Бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс также обратил внимание на проблемы в транзитном секторе из-за антироссийской политики Литвы. Он рассказал о невозможности принятия рациональных решений в сфере торговли с соседними государствами.

«Я ни в коем случае не призываю к отказу от принципов руководства нашей страны и общего курса внешней политики ЕС, однако нам следует помнить, каким является наше географическое положение, и кто наши соседи», — сказал Матисс.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов рассказал о будущем порта Клайпеды.