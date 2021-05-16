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16 мая 11:30
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новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
Все новости

Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере

Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
pixabay.com

Вильнюс, 16 мая. Литва сделала ставку на интеграцию с Евросоюзом и отказалась от советского наследия. В результате страна осталась практически без народного хозяйства.

Русофобия стала главным «экспортным продуктом» для государств Балтии, отмечают аналитики. Теперь правительствам приходится пожинать плоды своей деятельности, направленной на установление связей с ЕС.

В Литве признают, что им дорого обходятся нападки на Россию. Член комитета иностранных дел Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис выступил с комментарием по этому поводу. Во время одной из пресс-конференций в Киеве он рассказал, что проводимая против России политика обходится стране «в копеечку». Удар пришелся по одной из важнейших сфер экономики страны — транзиту грузов.

Зингерис отметил, что Белоруссия решила убрать грузовые потоки в порт Клайпеды, через который проходила треть всех белорусских перевозок. Это нанесло удар по экономике Литвы.

Бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс также обратил внимание на проблемы в транзитном секторе из-за антироссийской политики Литвы. Он рассказал о невозможности принятия рациональных решений в сфере торговли с соседними государствами.

«Я ни в коем случае не призываю к отказу от принципов руководства нашей страны и общего курса внешней политики ЕС, однако нам следует помнить, каким является наше географическое положение, и кто наши соседи», — сказал Матисс.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов рассказал о будущем порта Клайпеды.

россия белоруссия транзит литва
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Все новости / Политика / Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
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