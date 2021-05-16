Женщина избила велосипедистку в Чите за то, что она попала под колеса ее машины

Чита, 16 мая. Хозяйка автомобиля Toyota сбила велосипедистку и протащила ее за собой несколько метров, после чего вышла из машины и ударила пострадавшую по голове.

Инцидент произошел на Трактовой улице на территории торгового центра. Женщина-водитель при выезде на проезжую часть наехала на велосипедистку на тротуаре. Затем автомобилистка вышла из салона и начала ругаться, после чего избила потерпевшую. Злоумышленница нанесла «обидчице» несколько ударов по голове, обвинив в нанесении ущерба ее машине.

Сотрудники ДПС, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что виновата была владелица иномарки. Они оштрафовали нарушительницу. Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и перелом ключицы.

Перебегавшую через Невский проспект женщину сбила машина, сообщал ФАН. Женщину доставили в больницу с различными травмами.