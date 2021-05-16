Бойцы ВСУ установили 270 противотанковых мин в жилых кварталах Донецка

Киев, 16 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины установили 270 противотанковых мин вблизи домов и дорог в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

По словам представителя НМ, противник проводит мероприятия по установке минных заграждений, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. В ДНР было зафиксировано минирование местности в районах Богдановки и Марьинки. Согласно информации, всего в непосредственной близости от жилых кварталов Донецка было установлено 270 боеприпасов.

Ранее бойцы ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР.

В Донецкой Народной Республике обвинили подразделения ВСУ в размещении военной техники у жилых домов, передает RT.