Профессор МГИМО рассказал, как Москва получила самую мощную в мире систему ПРО

Москва, 16 мая. Система противоракетной обороны Москвы неоднократно совершенствовалась и действительно является самой мощной в мире.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что утверждение о самой сильной степени защищенности российской столицы соответствует реальности. Ранее об этом заявил американский журналист Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest.

По словам российского профессора, система ПВО Москвы стала сильной еще во время Второй мировой войны. Немецкая авиация уже тогда не смогла нанести серьезный ущерб. С того момента системы противовоздушной и противоракетной обороны российской столицы лишь совершенствовались.

«Сейчас она представляет из себя действительно очень мощную эшелонированную систему ПРО, которая способна перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты, и баллистические ракеты средней дальности, и, конечно, все летательные аппараты. Это самая мощная система ПРО в мире», — подчеркнул Подберезкин.

При этом он добавил, что США на текущий момент в этом вопросе проигрывают России. Они не смогли создать аналог С-400, в то время как на вооружение ВС РФ в скором времени поступят новый С-500.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что российское гиперзвуковое оружие стало «прививкой», которая вынудила Запад сократить уровень агрессии по отношению к Москве.

При этом RT передавал, что США планируют усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны, в частности, из-за российских разработок.