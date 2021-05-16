Движение поездов восстановлено после схода вагонов в Самарской области

Самара, 16 мая. Специалисты продолжают работы по восстановлению контактной сети на перегоне станция «Толкай» — станция «Новоотрадное». Движение поездов уже налажено.

Прокуратура начала проверку по факту схода 15 вагонов, они также проинспектируют соблюдение законодательства о безопасности на транспорте. В результате инцидента были повреждены пути и опора электросети.

В причинах разбирается и Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения транспортной безопасности. Никто из людей не пострадал, сообщал ФАН.