Популярность новостроек снижается в России

Москва, 16 мая. Постепенное падение покупательской активности и увеличение предложения лишили российских застройщиков возможности дальнейшего повышения стоимости квартир.

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в настоящее время составляет 95,6 тысячи рублей за квадратный метр. Показатель на 0,2% больше, чем в апреле, и на 21%, чем в мае прошлого года. В Санкт-Петербурге ценник на новостройки находится на уровне 117,85 тысячи рублей за квадратный метр. Значение увеличилось на 0,58% за месяц, передает «Коммерсантъ».

По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, покупательская активность в сегменте новостроек будет снижаться в дальнейшем вместе с повышением объема предложения, что может ограничить подорожание жилья. Однако падение средних значений эксперт не прогнозирует.

Ранее сообщалось, что объем реализации апартаментов в Санкт-Петербурге составил 1,1 тысячи помещений на сумму 4,34 млрд рублей в первом квартале текущего года. Показатель на 16% меньше, чем годом ранее.