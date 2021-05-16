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16 мая 11:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Популярность новостроек снижается в России

Экономика
Популярность новостроек снижается в России
pixabay.com

Москва, 16 мая. Постепенное падение покупательской активности и увеличение предложения лишили российских застройщиков возможности дальнейшего повышения стоимости квартир.

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в настоящее время составляет 95,6 тысячи рублей за квадратный метр. Показатель на 0,2% больше, чем в апреле, и на 21%, чем в мае прошлого года. В Санкт-Петербурге ценник на новостройки находится на уровне 117,85 тысячи рублей за квадратный метр. Значение увеличилось на 0,58% за месяц, передает «Коммерсантъ».

По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, покупательская активность в сегменте новостроек будет снижаться в дальнейшем вместе с повышением объема предложения, что может ограничить подорожание жилья. Однако падение средних значений эксперт не прогнозирует.

Ранее сообщалось, что объем реализации апартаментов в Санкт-Петербурге составил 1,1 тысячи помещений на сумму 4,34 млрд рублей в первом квартале текущего года. Показатель на 16% меньше, чем годом ранее.

недвижимость спрос предложение новостройки
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