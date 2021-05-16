Число жертв ударов ВВС Израиля по сектору Газа возросло до 170

Тель-Авив, 16 мая. Более 170 человек погибли в результате ударов израильской армии по территории сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Среди погибших 47 детей и 29 женщин. Кроме того, около 1,2 тысячи мирных жителей Газы получили тяжелые ранения.

С 10 мая израильская армия и движение ХАМАС в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. По данным Армии обороны Израиля, с начала обострения конфликта по израильским городам были выпущены почти три тысячи ракет.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострением конфликта в секторе Газа. Он призвал обе стороны к сдержанности, а также напомнил, что удары по гражданской инфраструктуре нарушают международное право.