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16 мая 11:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
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Перечислены тревожные симптомы, при которых родным умерших нужна госпитализация

Общество
Перечислены тревожные симптомы, при которых родным умерших нужна госпитализация
pexels.com  /  Kat Jayne

Москва, 16 мая. Несколько тревожных симптомов указывают на необходимость госпитализировать родных погибших, рассказала кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

Мысли о смерти у человека, который потерял близких, говорят о необходимости обратиться к специалисту. Также следует обратить внимание на отсутствие сна и аппетита, несоблюдение личной гигиены и замкнутость в себе. Таким образом горюющий пассивно уходит от реальности, лишая себя возможности полноценной жизни, и его нужно госпитализировать.

«Если горюющий говорит: «Оставьте меня в покое, я хочу умереть», — это повод, чтобы с ним занимались врачи», — рассказала Белоусова.

Когда пациент позволяет укладывать себя спать и кормить, идет на медицинские процедуры и контактирует с окружающими, достаточно остановится только на наблюдении. Иногда близкие умерших понимают, что им трудно самостоятельно справиться с душевной болью, и они обращаются к врачу, что считается правильным действием, отметила врач.

Депрессия может проявляться постоянным желанием спать, когда человек теряет интерес к внешней жизни и хочет больше времени проводить в кровати. Это очень серьезное состояние, которое нельзя недооценивать, объяснила сомнолог Елена Царева.

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Все новости / Общество / Перечислены тревожные симптомы, при которых родным умерших нужна госпитализация
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