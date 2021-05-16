Перечислены тревожные симптомы, при которых родным умерших нужна госпитализация

Москва, 16 мая. Несколько тревожных симптомов указывают на необходимость госпитализировать родных погибших, рассказала кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

Мысли о смерти у человека, который потерял близких, говорят о необходимости обратиться к специалисту. Также следует обратить внимание на отсутствие сна и аппетита, несоблюдение личной гигиены и замкнутость в себе. Таким образом горюющий пассивно уходит от реальности, лишая себя возможности полноценной жизни, и его нужно госпитализировать.

«Если горюющий говорит: «Оставьте меня в покое, я хочу умереть», — это повод, чтобы с ним занимались врачи», — рассказала Белоусова.

Когда пациент позволяет укладывать себя спать и кормить, идет на медицинские процедуры и контактирует с окружающими, достаточно остановится только на наблюдении. Иногда близкие умерших понимают, что им трудно самостоятельно справиться с душевной болью, и они обращаются к врачу, что считается правильным действием, отметила врач.

Депрессия может проявляться постоянным желанием спать, когда человек теряет интерес к внешней жизни и хочет больше времени проводить в кровати. Это очень серьезное состояние, которое нельзя недооценивать, объяснила сомнолог Елена Царева.