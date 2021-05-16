Президент Татарстана назвал точное число пострадавших при стрельбе в гимназии

Казань, 16 мая. Пострадавшими в результате обстрела в гимназии №175 считаются 25 человек, из них 23 — госпитализированы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики отчитался о состоянии пострадавших школьников и педагогов.

Как уточнил Минниханов, во время вооруженного нападения на школу погибли девять человек и пострадали 25, среди которых 23 — госпитализированы. Семеро находятся в тяжелом состоянии. Один из детей, находящихся на лечении в Москве, пребывает в очень тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. Вооруженный дробовиком 19-летний Ильназ Галявиев вошел в здание и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Недавно в Сети появилась полная аудиозапись происходящего в учебном заведении в тот страшный день.