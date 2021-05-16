Европарламент представил доклад по выстраиванию отношений с Россией

Страсбург, 16 мая. Европарламент (ЕП) представил доклад, в котором говорится об основных принципах выстраивания отношений с Россией. Об этом пишут СМИ.

Согласно документу, в Евросоюзе (ЕС) предлагается создать телеканал, который мог бы противостоять «русскоязычной пропаганде». Также Европа намерена рассказать России о «выгодах», которые получит Москва, если начнет «демократические преобразования».

Авторы доклада убеждены, что ЕС должен объединиться с США и разработать общие шаги в вопросе санкций, оказания финансовой помощи и поддержки активистов.

Ранее эксперты рассказали, где Европарламент будет искать «молодых лидеров» для России.