Тодоренко решилась на липосакцию после выписки Топалова из больницы

Москва, 16 мая. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» и блогер Регина Тодоренко рассказала о процедуре, которую она прошла ради красоты. Знаменитость избавилась от жировых клеток на бедрах и ягодицах.

Деталями ухода за телом Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram Stories. Сначала она показала, как куда-то едет на машине, и попросила поклонников отгадать цель ее поездки. Через пару часов телеведущая раскрыла секрет.

«Не поверите, но я решилась на липосакцию», — рассказала блогер.

В следующих Stories Тодоренко уточнила, что прошла процедуру криолиполиза, в процессе которой жировые клетки замораживаются и разрушаются. По словам знаменитости, процесс длился 75 минут и прошел абсолютно безболезненно.

Специалист клиники, в которую обратилась ведущая, отметила, что результат криолиполиза будет виден через две недели. При этом мастер добавила, что жира у Тодоренко и не было. Блогер обещала показать подписчикам, какой эффект произвела процедура.

Знаменитость отправилась в клинику косметологии после выписки ее супруга, певца Влада Топалова из больницы. Мужу телеведущей сделали экстренную операцию, из-за чего Тодоренко сильно переживала. Сейчас Топалов уже дома, но причину госпитализации ни сам певец, ни его жена так и не назвали публично.