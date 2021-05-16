Крымчане обеспокоены экологическим состоянием Днепра на Украине

Симферополь, 16 мая. Катастрофическое экологическое состояние реки Днепр на Украине заставило крымчан обратиться к руководству России с просьбой принять меры по защите полуострова от загрязненной воды.

Жители Киева недавно заметили огромное желтое пятно в Днепре. В социальных сетях пользователи поспешили сравнить водный ресурс с китайской рекой Хуанхэ. Причиной экологического бедствия стали сбросы ядовитых веществ с фармацевтических предприятий в речку Лыбидь, являющуюся одним из притоков Днепра. Власти Украины продолжают игнорировать эту проблему.

Подписчики YouTube-канала «Аспекты», где появился ролик о Днепре, бурно отреагировали на экологическое происшествие. Одни обрадовались тому, что вода с Украины больше не поступает в Крым из-за перекрытия канала, а другие посоветовали возвести еще одну дамбу, поскольку украинское сооружение ненадежно.

«Это получается хорошо, что они перекрыли днепровскую воду к нам. Я правильно понимаю, надо кому-то спасибо сказать», ­— написал один комментатор.

Другой юзер констатировал тот факт, что вода с украинской территории и раньше была не в лучшем состоянии. Следующий пользователь обратился к властям России с призывом защитить Крым от экологического бедствия.

«ВВП (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ФАН), срочно надо свою дамбу в Крыму строить, так как их скоро даст течь, а нам это надо???» — сообщил житель Крыма.

Как стало известно ранее, загрязнение Днепра может поставить Украину на грань водного коллапса.