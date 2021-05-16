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16 мая 11:29
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новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Крымчане обеспокоены экологическим состоянием Днепра на Украине

Политика
Крымчане обеспокоены экологическим состоянием Днепра на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Симферополь, 16 мая. Катастрофическое экологическое состояние реки Днепр на Украине заставило крымчан обратиться к руководству России с просьбой принять меры по защите полуострова от загрязненной воды.

Жители Киева недавно заметили огромное желтое пятно в Днепре. В социальных сетях пользователи поспешили сравнить водный ресурс с китайской рекой Хуанхэ. Причиной экологического бедствия стали сбросы ядовитых веществ с фармацевтических предприятий в речку Лыбидь, являющуюся одним из притоков Днепра. Власти Украины продолжают игнорировать эту проблему.

Подписчики YouTube-канала «Аспекты», где появился ролик о Днепре, бурно отреагировали на экологическое происшествие. Одни обрадовались тому, что вода с Украины больше не поступает в Крым из-за перекрытия канала, а другие посоветовали возвести еще одну дамбу, поскольку украинское сооружение ненадежно.

«Это получается хорошо, что они перекрыли днепровскую воду к нам. Я правильно понимаю, надо кому-то спасибо сказать», ­— написал один комментатор.

Другой юзер констатировал тот факт, что вода с украинской территории и раньше была не в лучшем состоянии. Следующий пользователь обратился к властям России с призывом защитить Крым от экологического бедствия.

«ВВП (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ФАН), срочно надо свою дамбу в Крыму строить, так как их скоро даст течь, а нам это надо???» — сообщил житель Крыма.

Как стало известно ранее, загрязнение Днепра может поставить Украину на грань водного коллапса.

украина крым днепр
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