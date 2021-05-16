Специальное приложение помогает ГИБДД ловить нарушителей на дороге

Екатеринбург, 16 мая. Новые технологии помогают автоинспекторам эффективнее ловить тех, кто нарушает правила дорожного движения.

Речь идет об особом приложении. Оно позволяет получать информацию о том, что перекресток проехал автомобилист без водительского удостоверения, либо машина не поставлена на учет в ГИБДД.

Получив данные, сотрудники ДПС останавливают такой автомобиль и начинают проверку документов, включая «пробивание» по базе. Приложение позволило задержать нескольких нарушителей в Екатеринбурге.

В Тверской области юноша без прав спровоцировал погоню правоохранителей. Во время «гонок» он более 20 раз нарушил правила дорожного движения, сообщал ФАН.