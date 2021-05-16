Автомобиль перевернулся на спуске к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 16 мая. Легковушка слетела с дороги, перевернулась, врезавшись в столб. Примечательно, что именно на этом месте четыре дня назад случилось аналогичное ДТП. Тогда погиб водитель.

Авария произошла на съезде от улицы Ларина, в сторону Мызинского моста. По предварительной информации, легковой автомобиль двигался по направлению от проспекта Гагарина. О пострадавших не сообщается.

Это вторая за неделю авария на участке в несколько сотен метров. Пару дней назад там же произошло похожее ДТП, приведшее к смерти человека. Очевидцы рассказали, что водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину. Сначала машина врезалась в столб, а потом перевернулась. Мужчина, находившийся за рулем, погиб.

По предварительным данным, водителю стало плохо, он потерял сознание и управление, а сидевшая рядом женщина — супруга — попыталась вывернуть руль, чтобы избежать столкновения. Женщина осталась жива.

Водитель иномарки погиб после лобового столкновения с микроавтобусом под Мурманском, сообщал сайт 360tv.ru. Он не справился с управлением, когда пересекал трассу.