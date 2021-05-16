Четверть газораспределительных станций в Дагестане перегружена потребителями

Махачкала, 16 мая. Примерно четверть всех газораспределительных станций в Дагестане в настоящее время перегружена, что приводит к сбоям в газоснабжении отдельных муниципалитетов республики. Об этом ФАН сообщили в региональном минэнерго.

Всего насчитывается 26 проблемных станций. Некоторые из них задействованы в обеспечении газом столицы республики и других крупных населенных пунктов.

«Из 106 газораспределительных станций, расположенных на территории Дагестана, 26 являются перегруженными. Это станции на севере Махачкалы, в Хасавюрте, в селах Каякент, Карабудахкент, Леваши, Хаджалмахи, Мужукай», — уточнили в профильном министерстве.

Как заявил вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц, курирующий сферу энергетики, все эти объекты будут реконструированы. После увеличения их мощностей газоснабжение населения улучшится.

«Данные объекты включены в программу реконструкции и технического перевооружения «Газпрома» на период с 2021 по 2025 годы. Реализация данной программы позволит повысить надежное газоснабжение потребителей», — сказал зампред республиканского правительства на совещании у врио главы региона Сергея Меликова.

Ранее ФАН сообщал, что власти Северо-Кавказского федерального округа рассматривают возможность списания задолженности за потребленный газ в Дагестане. Объемы просроченной задолженности в республике перед газовыми компаниями превышают 15 миллиардов рублей.