Герпетолог перечислил опасные ошибки после укуса гадюки

Москва, 16 мая. Гадюки редко нападают на людей, для того чтобы спугнуть их, находясь в лесу, достаточно вести себя чуть более шумно, чем обычно, рассказал герпетолог Евгений Рыбалтовский.

Сами по себе змеи никогда не нападают. Чаще всего подобное происходит в тех случаях, когда люди пытаются их поймать, или по неосторожности. Скорее всего укус гадюки пройдет без последствий, так как уровень летальности составляет один-два случая на 10 тыс.

Смертельную опасность нападение гадюки представляет в том случае, если она кусает в шею. Тогда начинается отек гортани и велик риск, что человек задохнется. Змеи небезопасны и для детей, объяснил Рыбалтовский.

«Иногда человек гибнет не от укуса, а от лечения — анафилактического шока из-за сыворотки. Смертность от этого может составлять до 20%. Но списываются эти смерти на укус гадюки», — рассказал он в комментарии «Радио 1».

Первое правило, которое необходимо соблюдать после укуса змеи, — не паниковать. Также важно обеспечить неподвижность укушенной конечности, добавила герпетолог тульского экзотариума Дарья Змеева.