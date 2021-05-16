СМИ: страны НАТО выкрали пять советских военных разработок

Москва, 16 мая. Предприятиям советского оборонно-промышленного комплекса удавалось создавать самые передовые для своего времени технологии, которые западные страны выманивали и даже воровали.

Статью на данную тему разместило издание LIFE. Ее авторы выделили пять разработок советского ОПК, доставивших массу хлопот коллективному Западу. На первое место обозреватели издания поставили систему гидроакустики, которая была похищена британской субмариной Conqueror в Баренцевом море. Инцидент фактического пиратства произошел в 1982 году, причем Conqueror перед ним оснастили специальным режущим устройством.

Многие идеи советского истребителя Як-141 странным образом нашли воплощение в американском стелс-самолете F-35 после обращения специалистов КБ Яковлева к зарубежным «партнерам» за финансовой поддержкой в начале 90-ых годов прошлого столетия. Сама технология радиолокационной малозаметности также была впервые разработана советским инженером Петром Уфимцевым, информация открыто публиковалась в научных журналах СССР и была использована западными военными конструкторами.

Еще двумя советскими военными разработками, украденными странами НАТО, стала надежная катапульта для самолетов Су-24, Су-27 и Су-34, а также проект триплана «Геракл».

Ранее сообщалось об исследовании в СССР ракет Фау-2. Подробности успешного перехвата французских самолетов истребителем Су-27 ВКС РФ освещал «Царьград».