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16 мая 11:29
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новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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СМИ: страны НАТО выкрали пять советских военных разработок

  /   Обновлено: 16 мая 2021 10:49
Армия
СМИ: страны НАТО выкрали пять советских военных разработок
wikipedia.org  /  Dmitry Terekhov

Москва, 16 мая. Предприятиям советского оборонно-промышленного комплекса удавалось создавать самые передовые для своего времени технологии, которые западные страны выманивали и даже воровали.

Статью на данную тему разместило издание LIFE. Ее авторы выделили пять разработок советского ОПК, доставивших массу хлопот коллективному Западу. На первое место обозреватели издания поставили систему гидроакустики, которая была похищена британской субмариной Conqueror в Баренцевом море. Инцидент фактического пиратства произошел в 1982 году, причем Conqueror перед ним оснастили специальным режущим устройством.

Многие идеи советского истребителя Як-141 странным образом нашли воплощение в американском стелс-самолете F-35 после обращения специалистов КБ Яковлева к зарубежным «партнерам» за финансовой поддержкой в начале 90-ых годов прошлого столетия. Сама технология радиолокационной малозаметности также была впервые разработана советским инженером Петром Уфимцевым, информация открыто публиковалась в научных журналах СССР и была использована западными военными конструкторами.

Еще двумя советскими военными разработками, украденными странами НАТО, стала надежная катапульта для самолетов Су-24, Су-27 и Су-34, а также проект триплана «Геракл».

Ранее сообщалось об исследовании в СССР ракет Фау-2. Подробности успешного перехвата французских самолетов истребителем Су-27 ВКС РФ освещал «Царьград».

ссср опк запад
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