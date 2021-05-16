Башкирская школьница упала со скалы во время прогулки с друзьями

Уфа, 16 мая. Инцидент произошел в Белорецке возле городского пляжа. Со скалы сорвалась 12-летняя девочка — она пострадала, но осталась жива

Очевидцы сообщили спасателям об инциденте накануне днем, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Башкирии. Выяснилось, что группа несовершеннолетних гуляла по скалам на территории городского пляжа на реке Белой.

В какой-то момент школьница оступилась и упала с трехметровой высоты. Оказалось, что при падении она сломала ногу. Спасатели, прибывшие на место ЧП, сразу же наложили шину на ногу и на носилках отнесли пострадавшую до автомобиля скорой помощи.

Красноярские сотрудники МЧС спасли сорвавшегося со скалы подростка. Мальчик сбился с пути, когда возвращался домой, и упал со скалы Красный гребень, сообщал ФАН.