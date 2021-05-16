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16 мая 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Возлюбленная Антона Батырева призналась, что не сразу нашла общий язык с сыном актера

Шоу-бизнес
Возлюбленная Антона Батырева призналась, что не сразу нашла общий язык с сыном актера
instagram.com  /  @b.a.t.o.n

Москва, 16 мая. Актер Антон Батырев вот уже год состоит в отношениях с Анной Савельевой. Девушка признается, что уже всерьез подумывает о свадьбе и детях, однако сам артист в ЗАГС не спешит.

За плечами Батырева три неудачных брака. В прошлом году он развелся со своей коллегой, актрисой Евгенией Лозой, и практически сразу закрутил роман с Анной Савельевой, которая не имеет никакого отношения к миру кино. Артист, судя по всему, настроен очень серьезно. Он даже познакомил новую возлюбленную со своим сыном от второго брака — Добрыней.

По признанию Анны, она очень волновалась перед первой встречей с ребенком. Девушка рассказала, что у нее мало опыта в общении с детьми, поэтому поначалу она даже не знала, как себя вести. Ей потребовалось немало времени, чтобы найти общий язык с наследником актера.

«Поначалу было сложно, ведь для меня это первый опыт. Было страшно, непонятно, как действовать, как реагировать», — призналась возлюбленная Батырева.

Савельева мечтает построить большую и крепкую семью. По словам девушки, она всегда хотела родить троих детей. Анна уже всерьез подумывает о замужестве, однако Антон Батырев с походом в ЗАГС не торопится.

«Всегда хотела и хочу полноценную семью. Это нормально. В то же время мне интересно развиваться. Мне неинтересно быть домохозяйкой, варить борщи. Хочется везде успеть. Я не карьеристка. Мечтаю заниматься любимым делом, Антон за то, чтобы его женщина развивалась, но против того, чтобы я выгорала на работе», — рассказала Савельева в YouTube-шоу BRIGHTSTORIES.

Избранницу актера часто сравнивают с экс-супругой Евгенией Лозой. Поклонники Батырева считают, что девушки очень похожи между собой. По признанию Савельевой, она довольно резко реагирует на подобные высказывания в свой адрес.

Недавно блогер и музыкант Илья Бланко рассказал, какие отношения связывают его с экс-супругой Гуфа и рэп-исполнительницей Айзой Долматовой. После расставания Айзы с Олегом Майами поклонники заподозрили ее в любовной связи с Бланко.

актер отношения Батырев
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Все новости / Шоу-бизнес / Возлюбленная Антона Батырева призналась, что не сразу нашла общий язык с сыном актера
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