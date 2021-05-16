Возлюбленная Антона Батырева призналась, что не сразу нашла общий язык с сыном актера

Москва, 16 мая. Актер Антон Батырев вот уже год состоит в отношениях с Анной Савельевой. Девушка признается, что уже всерьез подумывает о свадьбе и детях, однако сам артист в ЗАГС не спешит.

За плечами Батырева три неудачных брака. В прошлом году он развелся со своей коллегой, актрисой Евгенией Лозой, и практически сразу закрутил роман с Анной Савельевой, которая не имеет никакого отношения к миру кино. Артист, судя по всему, настроен очень серьезно. Он даже познакомил новую возлюбленную со своим сыном от второго брака — Добрыней.

По признанию Анны, она очень волновалась перед первой встречей с ребенком. Девушка рассказала, что у нее мало опыта в общении с детьми, поэтому поначалу она даже не знала, как себя вести. Ей потребовалось немало времени, чтобы найти общий язык с наследником актера.

«Поначалу было сложно, ведь для меня это первый опыт. Было страшно, непонятно, как действовать, как реагировать», — призналась возлюбленная Батырева.

Савельева мечтает построить большую и крепкую семью. По словам девушки, она всегда хотела родить троих детей. Анна уже всерьез подумывает о замужестве, однако Антон Батырев с походом в ЗАГС не торопится.

«Всегда хотела и хочу полноценную семью. Это нормально. В то же время мне интересно развиваться. Мне неинтересно быть домохозяйкой, варить борщи. Хочется везде успеть. Я не карьеристка. Мечтаю заниматься любимым делом, Антон за то, чтобы его женщина развивалась, но против того, чтобы я выгорала на работе», — рассказала Савельева в YouTube-шоу BRIGHTSTORIES.

Избранницу актера часто сравнивают с экс-супругой Евгенией Лозой. Поклонники Батырева считают, что девушки очень похожи между собой. По признанию Савельевой, она довольно резко реагирует на подобные высказывания в свой адрес.

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