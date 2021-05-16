В Армении заявили о спокойной ситуации на границе с Азербайджаном

Ереван, 16 мая. Азербайджанские войска остаются на армянской территории, однако ситуация стабильна. С таким заявлением выступили в минобороны Армении.

По данным военного ведомства республики, попытки эскалации со стороны Баку в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе отсутствуют. Однако в целом ситуация остается неразрешенной.

«Ночью азербайджанская сторона пыталась провести тыловые работы, которые были пресечены армянскими подразделениями», — сообщили в минобороны Армении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана 16 мая года приступили к проведению крупных межвидовых учений, в которых задействовано около 15 тысяч военнослужащих.