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16 мая 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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В Армении заявили о спокойной ситуации на границе с Азербайджаном

  /   Обновлено: 16 мая 2021 10:55
Армия
В Армении заявили о спокойной ситуации на границе с Азербайджаном
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Ереван, 16 мая. Азербайджанские войска остаются на армянской территории, однако ситуация стабильна. С таким заявлением выступили в минобороны Армении.

По данным военного ведомства республики, попытки эскалации со стороны Баку в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе отсутствуют. Однако в целом ситуация остается неразрешенной.

«Ночью азербайджанская сторона пыталась провести тыловые работы, которые были пресечены армянскими подразделениями», — сообщили в минобороны Армении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана 16 мая года приступили к проведению крупных межвидовых учений, в которых задействовано около 15 тысяч военнослужащих.

Армения азербайджан минобороны армении
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