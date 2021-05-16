Правительство РФ профинансирует отечественных туроператоров

Москва, 16 мая. Кабинет министров одобрил выделение средств туроператорам в целях обеспечения прироста внутренних турпотоков. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проект распоряжения направлен на оказание господдержки туроператорам для сокращения стоимости и увеличения конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается на сайте Правительства РФ.

Также Правительство РФ заявило о выделении на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей. За детский отдых родителям могут компенсировать 50% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали наиболее популярные у российских туристов направления для путешествий в июне. В их числе оказались Москва, Петербург, Сочи и несколько других российских городов.