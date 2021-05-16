Терапевт объяснил связь между употреблением некоторых лекарств и аллергией на солнце

Москва, 16 мая. Употребление некоторых препаратов может повышать чувствительность кожи к солнечным лучам и провоцировать аллергию, заявил терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Провоцирующие аллергию лекарства вызывают в организме человека несколько реакций. Молекулы поглощают ультрафиолет и распадаются на части. В результате образуются различные формы кислорода, которые разрушают кожу. Даже в том случае, если человек недолго находился на солнце, могут возникнуть ожоги.

«При втором типе, фотоаллергической реакции, включаются иммунные механизмы. В данном случае лекарство связывается с одним из белков в нашем теле, который потом превращается в аллерген», — пишет РИА Новости Крым.

Иммунолог-аллерголог, автор уникального метода лечения аллергических заболеваний Надежда Логина разъяснила, как отличить аллергию от ОРВИ. Для одного из таких состояний характерна сезонность. Вирусные инфекции сопровождаются температурой. При аллергии температуры нет.