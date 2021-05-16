Глава Минэнерго РФ рассказал о характере конкуренции СПГ и трубопроводного газа

Москва, 16 мая. Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о том, почему российские поставщики СПГ и трубопроводного газа за рубеж не могут конкурировать друг с другом.

Отсутствие соперничества является характерной чертой ведения деятельности российских компаний-поставщиков сжиженного природного газа и трубопроводного газа за границей, считает руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Конкуренция на глобальном рынке трубного газа и СПГ есть, этого нельзя отрицать. Но в первую очередь это конкуренция между российским газом и СПГ США и Катара», — отмечает министр.

Как передает слова Шульгинова «Прайм», слухи о том, что СПГ из России конкурирует с отечественным газом «из трубы» на внешних рынках, не имеют под собой оснований. Глава ведомства приводит в пример Испанию, которая получила возможность приобретать газ российского производства именно благодаря существованию СПГ, так как государство не подключено к другим газовым магистралям.

Представители «Новатэк» указали на то, что компания специализируется на экспорте СПГ в страны АТР, где «Газпром» осуществляет поставки энергоносителя только по трубам.

Примечательно, что несмотря на распространение коронавируса, Россия сумела нарастить поставки сжиженного природного газа в прошлом году, диверсифицировав при этом географию экспорта.