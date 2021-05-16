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16 мая 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Глава Минэнерго РФ рассказал о характере конкуренции СПГ и трубопроводного газа

Экономика
Глава Минэнерго РФ рассказал о характере конкуренции СПГ и трубопроводного газа
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 мая. Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о том, почему российские поставщики СПГ и трубопроводного газа за рубеж не могут конкурировать друг с другом.

Отсутствие соперничества является характерной чертой ведения деятельности российских компаний-поставщиков сжиженного природного газа и трубопроводного газа за границей, считает руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Конкуренция на глобальном рынке трубного газа и СПГ есть, этого нельзя отрицать. Но в первую очередь это конкуренция между российским газом и СПГ США и Катара», — отмечает министр.

Как передает слова Шульгинова «Прайм», слухи о том, что СПГ из России конкурирует с отечественным газом «из трубы» на внешних рынках, не имеют под собой оснований. Глава ведомства приводит в пример Испанию, которая получила возможность приобретать газ российского производства именно благодаря существованию СПГ, так как государство не подключено к другим газовым магистралям.

Представители «Новатэк» указали на то, что компания специализируется на экспорте СПГ в страны АТР, где «Газпром» осуществляет поставки энергоносителя только по трубам.

Примечательно, что несмотря на распространение коронавируса, Россия сумела нарастить поставки сжиженного природного газа в прошлом году, диверсифицировав при этом географию экспорта.

россия энергетика спг минэнерго рф
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Все новости / Экономика / Глава Минэнерго РФ рассказал о характере конкуренции СПГ и трубопроводного газа
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