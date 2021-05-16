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16 мая 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Росприроднадзор наказал завод после расследования ФАН про загрязнение реки в Мордовии

Общество
Росприроднадзор наказал завод после расследования ФАН про загрязнение реки в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 16 мая. Росприроднадзор наказал спиртзавод «Кемлянский» за слив неочищенных сточных вод в реку Алатырь. Нарушения выявили сотрудники ведомства в ходе выездных проверок, которым предшествовало расследование ФАН.

О том, что спиртзавод «Кемлянский» сливает в реку барду, корреспондент ФАН узнал от местных жителей. По их словам, это явление довольно редкое, но опасное. Из-за периодических заморов сельским рыбакам пришлось забыть о своем хобби. Чтобы проверить слухи, журналист и общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Филиппов отправились на место «экологического преступления» и зафиксировали сброс отходов производства на камеру телефона.

Росприроднадзор наказал завод после расследования ФАН про загрязнение реки в Мордовии
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

Фото и видео с льющейся из трубы мутно-коричневой жидкости экоактивист вместе с жалобой отправил в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия. Ведомство организовало проверку.

«По данным проведенных лабораторных исследований установлено, что через выпуск №2 осуществляется отведение недостаточно очищенных сточных вод в реку Алатырь. В связи с выявленным обстоятельством в отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщили в Росприроднадзоре.

Должностное лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей, а юридическому придется заплатить 150 тысяч. После визита инспекторов сотрудники предприятия все же перекрыли трубу.

По данным ведомства, в жидкости, сбрасываемой через еще один выпуск, выявлены превышения концентраций загрязняющих веществ. Проверка по этому факту еще не окончена, поэтому об окончательном вердикте надзорных органов пока говорить рано.

Ранее ФАН писал, что Росприроднадзор наказал агрохолдинг, который сливал навоз в речку в Мордовии. Подробно о проблеме в расследовании агентства.

россия экология мордовия
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