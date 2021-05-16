Росприроднадзор наказал завод после расследования ФАН про загрязнение реки в Мордовии

Саранск, 16 мая. Росприроднадзор наказал спиртзавод «Кемлянский» за слив неочищенных сточных вод в реку Алатырь. Нарушения выявили сотрудники ведомства в ходе выездных проверок, которым предшествовало расследование ФАН.

О том, что спиртзавод «Кемлянский» сливает в реку барду, корреспондент ФАН узнал от местных жителей. По их словам, это явление довольно редкое, но опасное. Из-за периодических заморов сельским рыбакам пришлось забыть о своем хобби. Чтобы проверить слухи, журналист и общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Филиппов отправились на место «экологического преступления» и зафиксировали сброс отходов производства на камеру телефона.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Фото и видео с льющейся из трубы мутно-коричневой жидкости экоактивист вместе с жалобой отправил в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия. Ведомство организовало проверку.

«По данным проведенных лабораторных исследований установлено, что через выпуск №2 осуществляется отведение недостаточно очищенных сточных вод в реку Алатырь. В связи с выявленным обстоятельством в отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщили в Росприроднадзоре.

Должностное лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей, а юридическому придется заплатить 150 тысяч. После визита инспекторов сотрудники предприятия все же перекрыли трубу.

По данным ведомства, в жидкости, сбрасываемой через еще один выпуск, выявлены превышения концентраций загрязняющих веществ. Проверка по этому факту еще не окончена, поэтому об окончательном вердикте надзорных органов пока говорить рано.

Ранее ФАН писал, что Росприроднадзор наказал агрохолдинг, который сливал навоз в речку в Мордовии. Подробно о проблеме в расследовании агентства.