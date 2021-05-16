В Азербайджане стартовали учения с участием 15 тыс. военных

Баку, 16 мая. Вооруженные силы Азербайджана 16 мая 2021 года начали крупные межвидовые учения, в которых задействовано около 15 тысяч военнослужащих.

Согласно сообщению пресс-службы МО Азербайджана, маневры проводятся по плану, ранее утвержденному президентом страны и верховным главнокомандующим азербайджанской армией Ильхамом Алиевым. К учениям привлечены порядка 300 танков и других единиц бронетехники, 50 летательных аппаратов различного назначения, около 400 систем реактивно-залпового огня и артиллерии.

Ранее сообщалось, что двое азербайджанских военнослужащих погибли в перестрелке на границе с Ираном.