Экс-агент ФБР рассказала о разладе в военных кругах США из-за письма Байдену

Вашингтон, 16 мая. Бывший спецагент ФБР Колин Роули прокомментировала открытое письмо отставных американских генералов президенту США Джо Байдену.

Ранее СМИ сообщили о письме от 124 американских бывших генералов, в котором психическое и физическое здоровье президента США ставилось под сомнение. Роули в беседе с журналистами РИА Новости заявила, что подобные обращения наглядно демонстрируют разлад в оборонном истеблишменте Соединенных Штатов.

«Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США, которая теперь распространяется и на военных и военно-промышленный комплекс», — заявила Роули.

Ранее сообщалось, что Джо Байден отменил семь указов своего предшественника Дональда Трампа.